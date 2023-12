Tentativa për një sulm të dytë? Policia e Kosovës sekuestron pajisje ushtarake në bagazhin e një autobusi në Merdarë

Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë ditës së sotme në hyrje të Kosovës në Merdar gjatë kontrollimit në bagazhin e një autobusi me targa të huaja, kanë gjetur disa pajisje të dyshuara ushtarake.

Gjatë kontrollit me skaner, në valixhen e një pasagjeri autoritete kufitare kanë hasur në disa pajisje të dyshuara ushtarake: tre thika luftarake, dy radiolidhje-motorola, një çantë ushtarake, një jelek taktik, një palë doreza, një helmetë taktike, tri bateria, dy këllëf për revole, një imtim i predhës, etj.

“Policia e Kosovës me autoritetet doganore po punojnë në vazhdimësi në realizimin e detyrave dhe autorizimeve të tyre për një menaxhim sa më efikas dhe efektiv të kufirit shtetëror të Republikës së Kosovës. Prioritet i organeve kompetente të sigurisë mbetet ruajtja e rendit dhe sigurisë, si dhe garantimi i lëvizje së lirë për të gjithë njerëzit pa dallim.

Në këtë fushëveprim sot me datë 24.12.2023, rreth orës 10:00, në hyrje të Republikës së Kosovës në Merdar gjatë kontrollimit në bagazhin e një autobusi me targa të huaja, respektivisht kontrollimit me skaner të valixheve, në valixhen e një pasagjeri autoritete kufitare (policore dhe doganore) kanë hasur në disa pajisje të dyshuara ushtarake: 3 thika luftarake, 2 radiolidhje-motorola, 1 çantë ushtarake, 1 jelek taktik, 1 palë doreza, 1 helmetë taktike, 3 bateria, 2 këllëf për revole, 1 imtim i predhës, etj. Lidhur me rastin është njoftuar Prokurori kompetente dhe me autorizim të tij është iniciuar rasti“import , eksport, furnizim, prodhim, këmbim, ndërmjetësim ose shitje e paautorizuara e armëve”, njofton policia e Kosovës.

