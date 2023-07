Testoni inteligjencën me këtë iluzion vizual. E kujt kali është koka në foto?!

Iluzionet vizuale janë një nga llojet më të njohura dhe kurioze të enigmave. Jini të kujdesshëm me këtë sfidë, pasi ajo mund t’i vendosë neuronet tuaja në telashe serioze.

Në imazh shohim dy kuaj me të njëjtën ngjyrë e fizik (me një detaj të vogël), njëri përballë tjetrit dhe me qafë të kryqëzuar. Një kokë e vetme duket drejt përpara, por cila? A është fytyra e kalit ‘A’ që na vë në dyshim? Apo është fytyra e kalit B? Edhe pse në pamje të parë mund të duket e pamundur, nuk është kështu. Rastësitë ekzistojnë dhe këtë e vërteton ky iluzion optik në formën e një fotografie. Njëra nga kokat fshihet plotësisht nga ajo në plan të parë, por duhet të kuptoni se cila është.

Mendjet më të shkathëta në logjikë dhe më të vëmendshme në detaje do ta kenë kuptuar shpejt. Çelësi i gjëegjëzës ishte në krifën e kalit. Ndërsa maneja e kalit A është flokë bjonde, ajo e kalit B është e errët nga fillimi në fund, gjë që na ofron zgjidhjen e misterit tonë. Koka që shohim korrespondon me kalin B.