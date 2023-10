Tetori më i nxehtë në histori! Evropa thyen rekordin, dimri pritet të shkurtohet me dy muaj

agjencia Meteorologjike e Spanjës konfirmoi këtë të hënë se vendi regjistroi ditën më të nxehtë në histori për muajin tetor.

Qyteti spanjoll i Montoro në Cordoba u përfshi nga një valë nxehtësie me temperatura deri në 38.2 gradë C të dielen, duke thyer rekordin e mëparshëm të tetorit të vitit 2014, kur temperaturat arritën deri në 37.5 gradë C.

Ndëkohë, një pjesë madhe e e Spanjës ka lëshuar një alarm nxehtësie, pasi kushtet jashtëzakonisht të thata dhe të nxehta janë parashikuar të vazhdojnë gjatë gjithë javës.

Ndërkohë që Qendra Evropiane për Parashikimet e Motit me Distanca të Mesme parashikon temperatura më të nxehta se zakonisht në të gjithë pjesën dërrmuese të Evropës këtë javë, pjesa më e madhe e Spanjës do të shohë temperatura midis 3 gradë C dhe 6 gradë C më të ngrohta se mesatarja, me disa pjesë që do të shohin anomali gjatë javës. deri në 10 gradë C.

Sipas një skenari të emetimeve të karbonit të biznesit si zakonisht, verat që zgjasin gati gjashtë muaj mund të bëhen normalja e re deri në vitin 2100 në hemisferën veriore, sipas një studimi të vitit 2021 në Geophysical Research Letters. Mesatarisht, dimrat do të zgjasin më pak se dy muaj.

Në shtator, Departamenti Amerikan i Bujqësisë tha se shqetësimet në Spanjë i kanë çuar çmimet në nivele rekord dhe paralajmëroi se moti ekstrem në Mesdhe do të thotë se prodhimi global i vajit të ullirit ka të ngjarë të ketë rënë 25% nën mesataren pesëvjeçare këtë vit.