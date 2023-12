TITUJT: Çfarë mund të lexoni sot në faqen e parë të gazetës DITA

Në faqen e parë të gazetës DITA, të cilën mund ta gjeni sot në kioskat e shtypit në gjithë vendin, mund të lexoni:

1 – In memoriam – Sot do ishe 66: Një homazh dhe një apel Presidentit të Republikës në kujtim të poetit të dashurisë dhe revoltës Arben Duka. Këtë 5 dhjetor do të festonte 66 vjetorin e lindjes

2 – Pse nuk e arreston SPAK Berishën: Sali Berisha është gjendur sërisht këtë të hënë në ballë të grupit që ndez flakadanë në parlament, ndërkohë që ai duhej të zbatonte urdhër paraqitjen, sipas vendimit të Gjykatës së Posaçme

3 – Afati i tërheqjes: Bonusi 5 mijë lekë, ISSH: Plani si bëhet shpërndarja për pensionistët

4 – Projekti i panjohur – Ditari sekret i Enver Hoxhës: Përpjekja për t’u hapur me Perëndimin në ’82

5 – Fjala e Presidentit: Gjeneratat dhe 85 vjetori i Radio Tiranës

6 – Histori – LANÇ: Shpella e Ramicës dhe një spital partizan

