Tkurret numri i të punësuarve në Call Center, kompanitë drejt punësimit të të rinjve nga Afrika dhe Filipinet

Për përfaqësuesit e operatorëve call center shkaku kryesor i problematikës te burimet njerëzorë mbetet emigracioni i lartë i të rinjve drejt vendeve europiane. Stafet e punonjësve për sektorin sipas kompanive janë tkurrur 30% krahasuar me vjet. Të rinjtë e grupmoshës 25 deri 35 vjeç janë ata që më tepër po emigrojnë sipas tyre.

Të gjendur para kësaj vështirësie kompanitë po shohin si alternativë zgjidhje zëvendësimin e fuqisë punëtorë, me punonjës të huaj me njohuri të gjuhës angleze dhe frëngjishtes, si kontribut në përmirësimin e situatës, duke qenë se ndërmarrjet nuk punojnë më masivisht vetëm me italisht folës.

Lorenc Goga tha për Monitor se mbetet një opsion për t’u parë mundësia e marrjes së punonjësve nga Filipinet, apo shtetet e Afrikës Veriore, si: Tunizia dhe Maroku dhe të Afrikës perëndimore Gana dhe Nigeria.

“Nëse gjenerata e viteve ’80 -‘90 mësuan në mënyrë audidakte gjuhën italiane, tashmë kjo nuk po ndodh më masivisht me të rinjtë e sotëm. Por problematika kryesore nuk është mungesa e njohurive për gjuhë të huaja, pasi pjesa dërrmuese e të rinjve të sotëm janë njohës të gjuhës së studiuar angleze. Kjo është avantazh për sektorin i cila ka zgjeruar kontrata e shërbimet me shumë kompani ndërkombëtare.

Problematika kryesore mbetet mosgjetja e punonjësve, për shkak të emigrimit. Aktualisht kompanitë call center nuk mund t’i përgjigjen me punonjës zhvillimit të këtij tregu. Në shumë raste jemi të detyruar që fushata shërbimi që mund të kryenin në vend i kemi transferuar në Itali për zbatim, pasi nuk gjejmë punonjës. Një alternative mbetet studimi i opsionit për marrjen e punonjësve të huaj”, tha ai.

Ndonëse deri tani nuk është finalizuar asnjë kontratë për rekrutime punonjësish në call center nga Filipinet dhe vendet e Afrikës, Goga thekson se para zbatimit të kësaj mase është mjaft e domosdoshme që të mbështeten nga institucionet shqiptare me hartimin e një legjislacioni, për formalizimin e marrëdhënieve me punonjësit e huaj dhe për kualifikimin e tyre, me qëllim përjashtimin e rreziqeve të mundshme për mosfuksionimin e saj.

Për sa i përket alternativës tjetër për zgjidhjen e problematikës së punësimeve duke përdor inteligjencën artificiale Lorenc Goga pohon se të gjitha kompanitë kanë avancuar me investimet për automatizim, duke i ndihmuar në reduktim kostosh, por roli i njeriut në këtë sektor mbetet i pazëvendësueshëm.

Edhe kompanitë e tjera të sektorit call center kanë ngritur më herët shqetësimin se problematika me rekrutimet ka nisur që në vitin 2017 dhe vitet e fundit është kthyer në një shqetësim real.

Më tepër tkurrje të punësuarve kanë kompanitë e vogla call center. Të mëdhenjtë pas rënies së numrit të punësuarve në pandemi, kanë nisur rikuperimin me rekrutimet.

Sipas të dhënave të DPT, deri në shtator të vitit 2022 në ndërmarrjet call center ishin të punësuar 12,404 punonjës. Në raport me 2019 numri i punonjësve është ulur 8%.

Monitor

j.l./ dita