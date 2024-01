TRAGJIKE: Humb jetën papritur sipërmarrësi i njohur

Dritan Mezini, një sipërmarrës i ri, që më së shumti u njoh me website që krijoi për të hapur më shumë mundësi për profesionistët me duapunë.com, ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm, njoftojnë miqtë e shokët e tij që kanë mbushur rrjetet sociale me njoftimin tragjik.

Një specialist IT dhe drejtor ekzekutiv i DM Consulting Services ndërroi jetë nga një atak i beftë kardiak.

Ishte një njeri sportiv, e fillonte ditën në kodrat e liqenit artificial me aktivitet fizik të jashtëzakonshëm dhe është e pabesueshme për të gjithë sesi ka ndodhur kjo vdekje e beftë dhe e papritur, ndërkohë që nuk vuante nga ndonjë sëmundje.

Ishte sipërmarrës, themelues dhe drejtor ekzekutiv i kompanisë “DM Consulting Services” në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe bashkë-themelues i portalit online të punës dhe karrierës ‘’duapune.com’’.

Një dashamirës dhe promovues i madh i sportit në vendin tonë duke përmendur këtu sportin e atletikës, notit, skive, futbollit dhe triathlonën.

Dha kontributin e tij modest për një shoqëri krijuese, ku sipërmarrja, Inovacioni, dhe biznesi social të përfaqësohej sa më mirë dhe sa më denjësisht nga të rinjtë për të dhënë rezultatet e pritshme.

Me një përvojë të pasur mbi 25 vjet, Z. Dritan Mezini solli ekspertizë të zëshme në fushën e transformimit dixhital, burimeve njerëzore dhe të menaxhimit të projekteve.

