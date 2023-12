Transhumanca shqiptare në UNESCO dhe një foto e mrekullueshme

Nga Auron Tare

Kjo foto e mrekullueshme me erdhi sot nga nje mik ku ilustronte vendimin e Unesco-s per transhumancen.

Transhumanca shqiptare u bë pjese e rrjetit europian. Me vjen mire te lexoj qe perpjekja ime modeste per kete pjese te trashëgimise historike shqiptare eshte nje gur i vogel ne Vendimin e Unesco.

Nje falenderim per miqte italiane qe bene te mundur kete ide, arbereshet e Molises qe e ruajne kete ritual, ekspertet e Unesco’s si dhe ata qe punuan ne Agjencine Kombetare te Bregdetit me konceptin e transhumances, ne nje kohe qe burokratet e sotem as nuk e kishin degjuar ndonje here kete koncept. (edhe pse sot harrojne te permendin njerzit qe punuan per kete koncept vite te shkuara)

Me shpresen se kjo Trashëgimi Historike nuk do te shuhet ne Malet tona.