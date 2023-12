Transumanca, riti i shtegtimit të bagëtive nga barinjtë në bjeshkë futet në UNESCO

Një vit pasi xhubleta u fut në UNESCO, si pjesë e Pasurisë Botërore të Njerëzimit, kësaj radhe një tjetër traditë shqiptare bëhet pjesë e listës së Trashëgimisë Kulturore Jo materiale.

Bëhet fjalë për Transumacën, traditën e shtegtimit të bagëtive, që tashmë do të jetë pjesë e UNESCO. Sipas kësaj traditë të lashtë, me ardhjen e verës barinjtë i zhvendosin bagëtitë drejt bjeshkëve për të kullosur, ndërsa ky rit shoqërohet edhe me këngë pastorale, festë apo kulinari. Ndërkohë, me të ardhur dimri, barinjtë i zhvendosin bagëtitë në stane.

Lajmi i mirë u dha nga ministrja e Kulturës, Elva Margariti e cila tha Komiteti Ndërqeveritar i Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore Jomateriale i mbledhur në Botswana votoi përfshirjen e Transumancës në listën e trashëgimisë kulturore. Shqipëria kishte aplikuar më një dosje të përbashkët me Spanjën, Andorën, Kroacinë, Francën, Luksemburgun dhe Rumaninë.

“Transumanca në UNESCO! Një lajm i mirë vjen nga Botswana: Plot një vit pasi xhubleta u pranua nën mbrojtjen e @unesco, Komiteti Ndërqeveritar i Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore Jomateriale votoi përfshirjen e Transumancës në listën e trashëgimisë kulturore jomateriale botërore, për të cilën aplikuam në një dosje të përbashkët me Spanjën, Andorën, Kroacinë, Francën, Luksemburgun dhe Rumaninë. Duke iu bashkuar Italisë, Austrisë dhe Greqisë, që ishin përfshirë në vitin 2019 për këtë dukuri”, shkruan Margariti.

Tradita e shtegtimit të bagëtive, është një traditë e lashtë që ka kapërcyer shekujt dhe shtetet, një mënyrë jetese e pasur me këngë pastorale, instrumente, veshje, rite, festa dhe kulinari. Italia, Greqia dhe Austria janë ndër vendet e para që këtë traditë e kanë përfshirë në UNESCO në vitin 2019.

Përfshirja e kësaj tradite në UNESCO do të ndihmojë në ruajtjen e saj dhe transmetimin nga njëri brez tek tjetri! Po ashtu do të përmirësohen edhe kushtet që kjo praktike ka nevojë për tu zhvilluar në të ardhmen, dmth shënimi i shtigjeve që ndjekin bagëtitë, përmirësimi i kushteve në stanet ku qëndrojnë bagëtitë, etj.

j.l./ dita