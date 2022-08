Tri anije të tjera me grurë do të nisen nga Ukraina, Rusia synon terren në Donbas

Ukraina u ka lëshuar disa territore në rajonin e Donbasit forcave ruse, me Kievin që ka pranuar “suksesin e pjesshëm” të Rusisë ditët e fundit. Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy e ka përshkruar si “ferr” presionin nën të cilin ndodhen forcat e tij në lindje të vendit. Ata kanë rimarrë dy fshatra pranë qytetit të Slovianskut, sipas gjeneralit ukrainas Oleksiy Hromov, por janë detyruar të braktisin një minierë qymyri që konsiderohet si një pozicion kyç mbrojtës, ndërsa forcat janë shtyrë në periferi të Avdiivka.

Sipas The Guardian, Rusia mund të nisë një ofensivë në rajonin jugor të Ukrainës, Kherson, në përpjekje për të rikthyer vrullin nga Kievi dhe ka qenë dukshëm duke ndërtuar forca, tha Hromov të enjten. Pjesa më e madhe e rajonit është tashmë e pushtuar nga Rusia pasi ajo pushtoi zona në fillim të pushtimit të saj, por forcat ukrainase kanë zhvilluar një kundërofensivë për të rifituar territorin.

Tre anije të tjera që transportonin drithë janë autorizuar të largohen nga portet e Ukrainës të premten, si pjesë e një marrëveshjeje ndërkombëtare të ndërmjetësuar për të zhbllokuar eksportet e grurit dhe për të lehtësuar krizën globale të ushqimit. Anijet janë të destinuara për në Turqi, Irlandë dhe MB. Miliona tonë drithë janë ngecur në Ukrainë që kur Rusia pushtoi pak më shumë se gjashtë muaj më parë.

Ukraina do të marrë një tjetër paketë financimi me vlerë rreth 8 miliardë dollarë nga Bashkimi Evropian deri në shtator, tha një burim i qeverisë gjermane për Reuters. Kanadaja po dërgon deri në 225 forca të armatosura kanadeze në Mbretërinë e Bashkuar për të rifilluar trajnimin e rekrutëve ushtarakë ukrainas , ka njoftuar ministri kanadez i mbrojtjes. Që nga viti 2015, Kanadaja ka trajnuar 33,000 ushtarakë dhe personel të sigurisë ukrainase, por në shkurt ka ndaluar disa aspekte të trajnimit.

Tetë persona janë vrarë dhe katër janë plagosur nga bombardimet e artilerisë ruse në qytetin lindor të Ukrainës Toretsk në rajonin e Donetsk të enjten, tha guvernatori rajonal. Granatimet goditën një stacion të transportit publik ku ishin mbledhur njerëzit. Tre fëmijë ishin në mesin e të plagosurve, tha guvernatori i zonës, Pavlo Kyrylenko.

Anëtarët e NATO-s po punojnë ngushtë me kompanitë e mbrojtjes për të siguruar që Ukraina të marrë më shumë furnizime me armë dhe pajisje për t’u përgatitur për një luftë të zgjatur me Rusinë, tha të enjten sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg. Ai i tha Reuters në një intervistë: “Ne po ofrojmë shumë mbështetje, por duhet të bëjmë edhe më shumë dhe të jemi të përgatitur për një afat të gjatë.”

Një zyrtar amerikan akuzoi Moskën se po përgatitej të vendoste prova të rreme për ta bërë të duket sikur vrasja masive e fundit e të burgosurve ukrainas në një sulm në një burg të kontrolluar nga Rusia ishte shkaktuar nga Ukraina. Kievi dhe Moska kanë shkëmbyer fajin për sulmet në burgun në Olenivka të kontrolluar nga Kremlini, në Ukrainën lindore, javën e kaluar.

Amnesty International ka thënë se ushtria ukrainase po rrezikon jetën e civilëve duke u bazuar në zonat e banuara . Raporti është hedhur poshtë nga përfaqësuesit e qeverisë ukrainase, të cilët thonë se fajëson Ukrainën për pushtimin e Rusisë. Studiuesit e grupit të të drejtave të njeriut zbuluan se forcat ukrainase po përdornin disa shkolla dhe spitale si baza, duke qëlluar pranë shtëpive dhe ndonjëherë duke jetuar në banesa banimi. Zëvendësministrja e Mbrojtjes e Ukrainës, Hanna Maliar, akuzoi Amnesty-në për “shtrembërim të pamjes reale” dhe për dështimin për të kuptuar situatën në terren.

j.l./ dita