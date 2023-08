Trump është i preferuari i elektoratit republikan për President, dyfishin e mbështetjes se rivali DeSantis

Donald Trump mban një epërsi komanduese ndaj pjesës tjetër të fushës presidenciale republikane të vitit 2024 në Iowa – dhe një epërsi më shumë se 2 me 1 ndaj rivalit të tij më të afërt, guvernatorit të Floridës, Ron DeSantis – me rreth pesë muaj deri në Ditën e Grupit.

Sondazhi i anëtarëve të mundshëm republikanë të grupit parlamentar të Iowa-s vjen ndërsa ish-presidenti ndeshet me pasojat e një aktakuze të katërt penale dhe një grup pretendentësh të tjerë kryesorë përgatiten të mblidhen për një debat presidencial të GOP në Milwaukee të mërkurën.

Midis atyre anëtarëve të mundshëm të grupit parlamentar, 42% thonë se planifikojnë të mbështesin Trump – një avantazh prej 23 pikë përqindjeje ndaj DeSantis, i cili është në 19%. Senatori amerikan Tim Scott nga Karolina e Jugut pason në vendin e tretë me 9%.

Ish-ambasadorja e Kombeve të Bashkuara, Nikki Haley dhe ish-zëvendëspresidenti Mike Pence kanë 6%, ish-guvernatori i Nju Xhersit, Chris Christie, është me 5% dhe sipërmarrësi Vivek Ramaswamy pason me 4%. Sondazhi gjen shumë tregues të fuqisë së Trump, por gara nuk është zgjidhur dhe mund të jetë “më afër sesa mund të duket në fillim”, tha J. Ann Selzer, presidente e Selzer & Co., firma që kreu sondazhin.

Gjashtëdhjetë e tre përqind e anëtarëve të mundshëm të GOP thonë se ata e mbështesin Trumpin si zgjedhjen e tyre të parë ose të dytë në grupe parlamentare, ose po e konsiderojnë atë në mënyrë aktive. Kjo gjurmë është e barabartë me 61% që thonë të njëjtën gjë për DeSantis. Shumë gjëra mund të ndryshojnë deri në Ditën e Grupit Parlamentar më 15 janar.

Një shumicë, ose 52% e anëtarëve të grupit parlamentar të GOP kanë një zgjedhje të parë për president dhe thonë se ende mund të binden të mbështesin një kandidat tjetër, ndërsa 40% thonë se mendjet e tyre janë të vendosura. Shtatë për qind nuk kanë një kandidat të zgjedhjes së parë.

Përveç kësaj, vetëm 7% e të anketuarve thonë se po shqyrtojnë vetëm një kandidat për president. Shtatëmbëdhjetë për qind thonë se po shqyrtojnë dy kandidatë; 19% thonë tre; dhe 55%, katër ose më shumë. Sondazhi i 406 anëtarëve të mundshëm republikanë u krye nga 13-17 gusht dhe ka një diferencë gabimi prej plus ose minus 4.9 pikë përqindjeje.