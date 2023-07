Turi ballkanik, Rama takohet me Vuçiç në Beograd: Mos na pengoni të bëjmë më të mirat për rajonin

Kryeministri Edi Rama është takuar me Presidentin serb, Aleksandër Vuçiç, gjatë turit të tij ballkanik.

Ata janë takuar në Beograd teksa kanë folur për pikëpamjet e tyre sa i takon situatës dhe tensioneve në veri të Kosovës.

Rama ka deklaruar gjatë konferencës së përbashkët me presidentin serb në Beograd se rruga e vetme për të ecur përpara nuk është nxitja e tensioneve por dialogu.

Ai shtoi se duhet hapur rrugat e arsyes për të kaluar më pas në rrugën e dialogut.

“Rruga e vetme, për të ecur përpara nuk është nxitja e tensioneve, por rruga e dialogut dhe arritja e dakordësinë mbi marrëveshjen që buron nga plani franko-gjerman.

Duhet hapura rruga e arsyes dhe pastaj të kalohet në procesin e dialogut.

Ne jemi mësuar të kuptojmë se nuk mund të biem dakord me të gjithë, por të mos na pengojë të bëjmë më të mirat për rajonin tonë, për një proces bashkëpunimi dhe paqeje”.

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç ka thënë në konferencën me Ramën, se gjatë takimit kanë biseduar edhe për pikëpamjet e ndryshme për situatën në veri të Kosovës. Vuçiç nuk preferoi që të japë më shumë detaje, ndërsa tha se dallimet e Serbisë do i mbajnë për vete. Ndërkohë, ai theksoi se pavarësisht pikëpamjeve të ndryshme, do vazhdojë të punojë për marrëdhënie të mira me Shqipërinë.

“Folëm për pikëpamjet tona shpesh të ndryshme sa i takon situatës në Kosovë, por nuk do ishte e drejtë të thonim diçka këtu në prani te kryeministrit shqiptar dhe s’besoj se do e bëjë dhe ai. Dallimet tona do t’i lëmë për ne. Diskutimet e tjera do i lëmë gjatë mbrëmjes. Pavarësisht pikëpamjeve të ndryshme me Shqipërinë do vazhdojmë të kontribuojmë për marrëdhënie me të mira”, ka thënë Vuçiç.