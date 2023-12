U sekuestruan armë dhe kanabis, Rrumbullaku: Zbuluam 181 raste të paligjshme të lojërave të fatit, 116 të arrestuar 

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku ka folur në lidhje me aksionin e policisë kundër lojërave të paligjshme të fatit.

Në një konferencë për mediat, Rrumbullaku u shpreh se gjatë aksionit të fundit t nisur një ditë më parë në të gjithë vendin janë goditur 181 raste të paligjshme të lojërave të fatit.

“Si rezultat i këtyre kontrolleve, u evidentuan dhe u goditën 181 raste, për të cilat u proceduan penalisht 210 shtetas, nga të cilët: 116 shtetas u arrestuan në flagrancë, 89 shtetas u proceduan në gjendje të lirë, si dhe vijon puna për kapjen e 5 shtetasve të tjerë. Vetëm gjatë mbrëmjes së djeshme, janë arrestuar 102 shtetas dhe janë proceduar në gjendje të lirë 68 të tjerë“, tha Rrumbullaku.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit bëri me dije se nga kontrollet e ushtruara janë sekuestruar 4 tavolina për lojen Poker, me valixhe me çipsa dhe me letra bixhozi, 184 celularë, 25 njësi kompjuterike, zara, 174 000 lekë, 20 434 euro dhe 11 360 paund që i shërbenin lojërave të fatit, si dhe sasi cannabisi, municion luftarak, 1 pistoletë pneumatike, 1 mjet prerës (thikë) dhe 1 automjet.

p.k\dita