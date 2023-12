Unaza me vlerë €750,000 e turistes gjendet në vendin e çuditshëm të hotelit

Kur një turiste malajziane nuk e gjeti dot unazën e diamantit në dhomën e hotelit Ritz në Paris, e kuptueshme që frika se nuk do e merrte më kurrë mbrapsht i ktheu ditët e saj të pushimit, në më të vështirat e jetës.

Menjëherë, mëngjesin e ditës së nesërme ajo shkoi në rajonin më të afërt të policisë, duke u shprehur se besonte se një nga pjesëtarët e stafit në hotelin luksoz mund ta kishte vjedhur bizhuterinë me vlerën e madhe, plot 750,000 euro.

Sipas gazetës Le Parisien, ajo e kishte lënë në një tavolinë në dhomën ku ishte akomoduar, para se të largohej për të bërë blerje në disa dyqane në kryeqytetin francez.

Por, kur turistja u kthye në dhomë, u përball befasisht me surprizën e pakëndshme, pasi unaza me diamant 6,51 karat nuk gjendej në vendin ku e kishte lënë. Sapo mësuan ngjarjen, menaxherët e hotelit u vënë në lëvizje dhe unaza u gjet diku ku jo të gjithëve mund t’u shkojë mendja: në qesen e vakumit të fshesës me korent.

Në një deklaratë për Le Parisien, përfaqësuesit e hotelit thanë se: “Falë punës së kujdesshme të kërkimit nga ana e agjentëve të sigurisë, unaza u gjet. Klientja jonë është e kënaqur me këtë lajm”. Polemikat në lidhje me bizhuteritë e humbura ndër vite në hotelet më luksoze në Paris dhe jo vetëm kanë qenë shpesh pjesë e pasqyrimit në mediat botërore, për vetë vlerën e sendeve të humbura.

p.c. / dita