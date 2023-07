Universiteti i Harvardit thotë se nuk është mirë që të bëni dush përditë! Ja dhe arsyeja përse…

Sa herë në javë është e nevojshme të bëni dush për të ruajtur higjenën e duhur? Kjo është një pyetje që ka ngjallur debat mes ekspertëve të dermatologjisë dhe shëndetit. Ndërsa disa mbrojnë traditën e dushit çdo ditë, të tjerë argumentojnë se bërja kaq e shpeshtë mund të ketë efekte negative në lëkurën tonë dhe mikrobiotikën e lëkurës. Ekspertët e Harvardit kanë zbuluar sekretin e shëndetit optimal të lëkurës: 4 dushe në javë. Edhe pse dushi i përditshëm është një praktikë e zakonshme, ai mund të dëmtojë lëkurën tonë, duke shkaktuar kruajtje, infeksione dhe reaksione alergjike për shkak të çekuilibrit të mikrobiotikës së lëkurës. Dermatologia Paloma Borregón paralajmëron se dushi i tepërt sensibilizon lëkurën dhe dobëson mbrojtjen tonë natyrore kundër baktereve.

Nga ana tjetër, frika e paarsyeshme e larjes, e njohur si ablutofobia, prek disa njerëz, ndërsa mungesa e higjienës për ditë të tëra mund të çojë në grumbullimin e yndyrës, qelizave të pista dhe probleme me lëkurën e kokës. Është e rëndësishme të gjeni një ekuilibër dhe të ndiqni rekomandimet e specialistëve: lahuni katër herë në javë me dushe tre minutëshe për të kursyer ujin. Ndërsa amerikanët priren të bëjnë dush çdo ditë, kinezët e bëjnë këtë dy herë në javë dhe italianët kryesojnë renditjen evropiane të higjienës. Me thatësirën që prek Spanjën, është thelbësore të optimizojmë kohën tonë në dush për t’u kujdesur për lëkurën tonë dhe për të qenë përgjegjës me përdorimin e ujit.