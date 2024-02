Vdekja e Navalny, Charles Michel: BE konsideron fajtor të vetëm regjimin rus

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel ka reaguar për vdekjen e liderit opozitar rus, Alexei Navalny.

Michel shkruan në “X” se Navalny luftoi deri në minutën e fundit për vlerat e lirisë dhe demokracisë. Ai shkruan gjithashtu se BE konsideron fajtor për vdekjen e tij regjimin rus.

Postimi i plotë:

“Alexei Navalny luftoi për vlerat e lirisë dhe demokracisë. Për idealet e tij, ai bëri sakrificën e fundit. BE-ja e konsideron regjimin rus si përgjegjës të vetëm për këtë vdekje tragjike.

I shpreh ngushëllimet më të thella familjes së tij. Dhe atyre që luftojnë për demokraci në mbarë botën në kushtet më të errëta. Luftëtarët vdesin. Por lufta për liri nuk mbaron kurrë.”, shkruan Michel.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.

The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.

I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 16, 2024