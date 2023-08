Vdes aktori i njohur i serialeve “This is us” dhe “Mr. Robot”

Seriali i famshëm ‘Këta jemi ne’, ka humbur një nga personazhet më karakteristikë të të gjithë veprës, atë të William ‘Shakesapare’ Hill, të luajtur nga Ron Cephas Jones. Aktori u nda nga jeta të shtunën e kaluar, në moshën 66-vjeçare, pasi kishte luftuar me një problem me mushkëritë, me të cilën luftonte prej vitesh.

Aktori i Paterson ishte i njohur për rolin e tij në ‘This is us’, një serial dramatik që i përket NBC. William Hill ishte babai biologjik i Randall, roli i tij u vlerësua shumë dhe në të njëjtin vit Cephas Jones fitoi një vend në mesin e të gjithë fansave të serialit familjar. Aq shumë, sa në 2017 dhe 2020 ai fitoi çmimin Emmy për aktorin e ftuar të shquar në një serial dramë.

Aktori tha në ‘The New York Times’ në vitin 2021, se ai vuante nga një sëmundje e përhershme dhe obstruktive e lidhur me mushkëritë që kërkonte një transplant të dyfishtë të mushkërive. Djali i tij biologjik në serial, Sterling K. Brown, ka qenë një nga ata që është tronditur nga lamtumira e tij: “Një nga njerëzit më të mrekullueshëm që bota ka njohur ndonjëherë nuk është më me ne. Ron Cephas Jones ka vdekur dhe bota është disi më pak e ndritshme”, ka sqaruar në rrjetet sociale ai që ka luajtur të birin.

Një nga gjërat më befasuese dhe diçka për të cilën u dallua edhe Cephas ishte se iu dha i njëjti çmim së bashku me vajzën e tij, Jasmine Cephas Jones, duke qenë i pari në histori që e bëri këtë. Ai në 2017 dhe 2020 dhe ajo në 2016. Pjesëmarrje të tjera të tij dhe të shkëlqyera ishin në ‘Mr.Robot’, ‘The Get Down’, ‘Truth Be Told’, ndër shumë të tjera.