Vdes aktorja dhe shkrimtarja “Best Seller”, dy vite humbi dhe nënën, po autore e njohur

Carol Higgins Clark, një aktore në disa filma televizivë dhe autore më e shitur e serialit “Regan Reilly”, vdiq më 12 qershor. Ajo ishte 66 vjeç. Familja e saj i tha New York Times se ajo vdiq në Los Angeles pas një beteje me kancerin. Clark, vajza e autores më të shitur të suspensit Mary Higgins Clark, e cila vdiq në vitin 2020 në moshën 92-vjeçare, lindi më 28 korrik 1956, në qytetin e Nju Jorkut. Pas diplomimit në Kolegjin Mount Holyoke në 1978, ajo vazhdoi të studionte aktrim në Beverly Hills Playhouse.

Më vonë ajo gjeti rrugën e saj për t’u bërë autore. Disa nga romanet e saj më të suksesshme u përqendruan rreth hetuesit privat Regan Reilly, duke përfshirë Decked, i cili u nominua për çmimin Agatha në 1992 dhe çmimin Anthony për romanin më të mirë të parë. Disa nga librat në serial u bënë edhe filma televizivë, në të cilët ajo u shfaq.

Ajo gjithashtu shkroi disa romane me temën e Krishtlindjeve me nënën e saj të ndjerë. Kur ajo nuk po shkruante, Clark mori role në disa filma televizivë të bazuar në librat e nënës së saj, duke përfshirë The Cradle Will Fall, Ndërsa My Pretty One Sleeps dhe A Cry in the Night. Ajo gjithashtu u shfaq në Deck the Halls, The Mystery Cruise dhe My Gal Sunday.

Më pas, në vitin 2016, Clark u fut në Sallën e Famave të Nju Xhersit. Nëna e saj, e cila ishte futur më parë në vitin 2011, e prezantoi atë në ceremoni. Cermonia mortore mbahet ditën e sotme, pas meshës në qytetin e Nju Jorkut, në Kishën e Shën Vincent Ferrer.