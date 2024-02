Veliaj në Njësinë 8: Hapja do na sigurojë fitore absolute për mandatin e katërt të Edi Ramës dhe të PS-së

Edhe pse na ndajnë një vit nga zgjedhjet parlamentare të 2025, Partia Socialiste në kryeqytet ka ndezur motorët për të siguruar një mandat tjetër. Gjatë fushatës së anëtarësimeve të reja në Njësinë 8 në Tiranë, Drejtuesi Politik i PS për Qarkun, Erion Veliaj shprehu bindjen se falë kësaj hapje të partisë, PS do të shkojë drejt një fitoreje absolute për mandatin e katërt të Edi Ramës në krye të punëve të vendit.

“Të rinjtë që futen në organizatat tona sjellin një energji të jashtëzakonshme, sjellin freski, sjellin përvoja, sjellin edhe disa pyetje që rinia ka sot, për të cilat ne nuk duhet të humbasin kurrë kontaktet. Pulsi i partisë rreh njësoj si pulsi i Tiranës dhe pulsi i Shqipërisë dhe nëse ne mund të mbajmë këtë frymë hapje, ne do shkojmë patjetër në një fitore absolute për mandatin e katërt të Edi Ramës dhe partisë tonë, familjes tonë socialiste”, deklaroi ai.

Veliaj nënvizoi se bashkë me prurjet e reja lind edhe nevoja për një riformatim. “Ne sot jemi në ditët tona më të mira, jo vetëm si qytet, por edhe si parti. Nuk është mëkat të mendosh ndryshe, ashtu siç nuk është mëkat të ndërrosh mendje. Në qoftë se dikush ka menduar ndryshe, shumë mirë. Nëse ka ndërruar mendje dhe është bërë me ne, akoma më mirë. Ndaj, gjithë fryma duhet të jetë për të përqafuar këdo që bashkohet, e këdo që mund të na japë një kontribut. Fakti që PS, pas atyre viteve të vështira në opozitë është sot në mazhorancë, do të thotë se shumë njerëz që nuk na votonin, pra votonin dikë tjetër, ndërruan mendje. PS ka vend për të gjithë”, theksoi ai.