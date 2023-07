Vendimi i miratuar sot: Kreditë për studentët do të jepen pa kolateral dhe me dy këste, ja kur nis shlyerja

Këshilli i Ministrave miratoi sot skemën e kreditimit studentor për të gjithë studentët që duan të aplikojnë për të vijuar studimet e larta.

Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministrja e Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi sqaroi se kjo kredi do të jetë mbështetje për të gjithë studentët për të financuar kostot e studimeve të tyre, ndërsa do të jepet pa kolateral fizik. Kushi theksoi se kosto e studimeve nënkupton edhe tarifat e studimit, por edhe kostot e jetesës që do të përllogaritet sipas rrogës bazë në vend.

Ministrja sqaroi se do të financohet vetëm në program studimi, Bachelor ose Master, ndërsa shpjegoi edhe kriteret e përcaktuara për ta fituar atë.

“Do të financohet vetëm një program studimi që të zgjerojmë sa më shumë numrin e aplikuesve, pra një student mund të aplikojë o për bachelor, o për master. Institucioni që do jetë përgjegjës edhe për të negociuar me bankat e nivelit ët dytë dhe për të gjithë procesin do të jetë Agjencia Kombëtare për Financimin e Arsimit të Lartë. Kredia studentore do të jetë pa kolateral fizik, do të jepet me dy këste, pasi të kemi marrë konfirmimin nga Universiteti që studenti frekuenton rregullisht procesin mësimor”, u shpreh Ministrja.

Afatet e shlyerjes janë të përcaktuara për çdo nivel, ku për studentët e Bachelor detyrimi i shlyerjes nis 3 vite pas nënshkrimit të kontratës, ndërsa për ata të Master nis 2 vite pas nënshkrimit të kontratës.

“Për shlyerjen e kredisë afatet do të jenë të përcaktuara qartë për çdo nivel. Për studentë e Bachelor detyrimi për të shlyer kredinë fillon 3 vite pas nënshkrimit të kontratës, për studentët e masterit 2 vite, ndërsa për ata që ndjekin studimet e integruara të nivelit të dytë, detyrimi për shlyerjen e kredisë fillon pas 5 vitesh. Studentë përfitues do të jenë ata që nuk kanë përfituar më parë bursa apo përjashtim nga tarifat. Sa i takon kritereve të renditjes, si do të shpallen fituesit, do ketë disa kritere që vlerësohen si prioritare. E para është shuma, programi i studimit që ndjek sepse programet në listë e programeve prioritare janë një avantazh për të marrë kredi. Ka edhe kritere të tjera, rezultatet e studentëve”, sqaroi Kushi.

