Vendimi: Pagesa shtesë e ushqimit, policët përfitojnë 118 mijë lekë të reja për 2023 

Qeveria miratoi ditën e sotme edhe vendimin për shlyerjen e detyrimit të pagesave të ushqimit në vlerën prej 118 mijë lekësh të reja, detyrim i 2023-shit për punonjësit e Policisë së Shtetit.

Likuidimi i këtyre pagesave do të bëhet gjatë këtij muaji. Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, sqaroi se ky detyrim lidhet me pagesën e ushqimit për çdo punonjës policie.

“Qeveria sapo ka miratuar vendimin për të shlyer një detyrim prej shumë kobësh ndaj punonjësve të policisë së shtetit që lidhet me pagesën e ushqimit për çdo punonjës policie për gjatë gjithë kohës së ushtrimit të detyrës së tij, përgjatë orarit të punës dhe po ashtu gjatë gjithë kohës kur bëhet fjalë për angazhimin e tyre në misione, operacione apo emergjencave civile.

Në rastin e 22 ditë pune në muaj, çdo punonjës policie i shtetit do marrë një pagesë për një vakt ushqimor, që nëse do përllogaritet, në 12 muaj i bie rreth 264 pagesa shumëzuar me 450 lekë. Çdo punonjës për vitin 2023, do marrë një pagesë prej 118 mijë lekë të reja në vit. Është shpërblimi më i madh që mund të ketë marrë ndonjëherë një punonjës i policisë së shtetit.

Në rastet e angazhimit në operacione, pagesa ndryshon, është më e lartë se kjo”, tha Balla në përfundim të mbledhjes së qeverisë.

p.k\dita