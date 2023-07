VENDIMI: Seria A do të jetë transparente, audiot dhe VAR-i do të jenë publike në Itali

Seria A do të publikojë regjistrimet e bisedave mes gjyqtarëve dhe VAR-it në fillim të sezonit të ardhshëm.

Lajmin e konfirmoi dje Gianluca Rocchi, përgjegjës për arbitrazhin në futbollin italian. Audiot do të publikohen në kanalin që ka të drejtën e transmetimit të ndeshjeve.

“Ne filluam një projekt inovativ me DAZN dhe do të jemi federata e parë e futbollit në Europë që do të transmetojmë audio të dukurive që janë objekt diskutimi”, tha Rocchi.

Më tej ai theksoi: “Problemi nuk është nëse është bërë një gabim, por pse? Zgjidhja është që të kemi një hapësirë ​​të dedikuar çdo 15 ditë, ose një herë në muaj, ku mund të shpjegojmë incidentet.”

j.l./ dita