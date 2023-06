Vendosja e farave në sfungjerin e kuzhinës dhe dy arsyet përse…

Sfungjeri i kuzhinës nuk përdoret vetëm për pastrimin e enëve apo kuzhinës, por mund të jetë i dobishëm edhe në kopshtari. Pak njerëz e dinë për këtë metodë dhe është një perlë e vërtetë për ata që kërkojnë një truk të shpejtë dhe të lehtë për të pasuruar kopshtin e tyre me bimë dhe lule të të gjitha llojeve.

Vetë sfungjeri për enët është shumë i dobishëm në mirëmbajtjen e bimëve. Me sfungjerin e enëve, për shembull, mund të vihen në praktikë dy metoda të zgjuara.

Mund të jetë i dobishëm për mirëmbajtjen e bimëve, por si?

Kur sfungjerët të jenë përdorur dhe të jenë gati për t’u hedhur, ato mund të riciklohen për të përmirësuar jetën e bimëve. Fillimisht duhet të merrni sfungjerin dhe të bëni katër prerje në pjesën e poshtme, ku është më i butë. Në ato hapje, futni katër tehe, një për çdo prerje. Në fund, hapi i parë përfundoni duke e vendosur sfungjerin në një kavanoz me ujë, në të cilin do të duhet të zhytni gjethet.

Në këtë moment, pas pak mund të merrni sfungjerin dhe ta vendosni brenda një tenxhere, duke e mbuluar me dhe, si dhe duke lënë pjesën e sipërme të gjetheve nga jashtë. Ujitni fidanin rregullisht dhe me kalimin e kohës do të shihni rritje të mrekullueshme të gjetheve.

Metoda e dytë është mbirja e farave pa përdorur tokë. Në këtë rast, është gjithashtu e nevojshme të dezinfektohen farat. Vazhdoni duke e lagur sfungjerin me pak ujë dhe duke i futur farat brenda.

Në këtë proces është thelbësore të kombinoni sasinë e duhur të lagështisë me nxehtësinë e ambientit, ndaj është e nevojshme të zgjidhni një vend që mund të garantojë këta dy faktorë. Pas disa javësh, tashmë do të mund të shihni rezultatet e para me sytë tuaj, gjë që do të jetë kënaqësi nëse hapat janë kryer pa gabime.