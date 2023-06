Venger bën parashikim ogurzi për Manchester City: Skuadra e Guardiolës…

Sezoni që sapo u mbyll, ishte më i bukuri në historinë e Manchester City. Skuadra e Pep Guardiolës fitoi tripletën, duke u dhuruar tifozëve emocione të paharrueshme.

Më në fund erdhi edhe Championsi i parë në histori pas suksesit 1-0 në finalen dramatike ndaj Interit së Simone Inzaghit. Duel që u vendos nga goli i spanjollit Rodri.

Festa do të zgjasë gjatë, ndërkohë që ish-trajneri legjendar i Arsenalit, Arsene Wenger, analizon të ardhmen e Citizens.

“A është Manchester City gati për një sfidë të re? A do arrijnë të gjejnë motivimin e duhur për sfida të reja? Ndoshta ata do të humbasin lojtarë të rëndësishëm…

Skuadra e Guardiolës nuk është e vjetër, por nuk ka as lojtarë të rinj në përbërje. Përveç Haaland, i cili është 22 vjeç, të gjithë të tjerët janë nga 24 deri në 32-vjeçarë.

Janë edhe 2-3 lojtarë që duhet të zëvendësohen me të tjerë. Gjithsesi, ne duhet të presim dhe të shohim se çfarë do të ndodhë. Pasi City do të konfirmohet dhe të fitojë sërish gjithçka”, deklaroi francezi.