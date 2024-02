VIDEO: Alma K. del në kanalin e Berishës: Mos t’ju vijë keq për gojën time, po për pushtetin që abuzon

Alma Kaçi, vajza në video-skandalin seksual të Safet Gjicit, tha se vendimi i dhënë për çështjen e saj dhe të Gjiçit tregoi se drejtësia është politike.

Në një intervistë në emisionin “Kafe Shqeto” në Syri Tv, Kaçi theksoi dhe njëherë se qëllimi i saj ishte për të demaskuar zyrat shtetërore.

Po ashtu Kaçi i është drejtuar dhe opinionit publik ditën e sotme, duke thënë se nuk duhet t’iu vijë keq për gojën e saj, por për pushtetin që po abuzon.

“Pranova ta bëjë këtë për ta demaskuar në publik dhe për t’i demonstruar njerëzve se në zyrat e kësaj qeverisjeje ndodhin këto. Unë mora përsipër shumë rreziqe sepse në ato momente kur ndodhi, nuk u mendua se do dilnin ato skena në TV, por unë kam menduar edhe rrezikun e jetës time. Kam lexuar shume komente dhe shumë opinione nga më ekstremet, je paguar – s’je paguar. Unë e kam bërë në kuadër të punës, kam sakrifikuar veten time. Dhe opinionit publik mos t’i vijë keq, po e them hapur fare, për gojën time, por t’i vije keq, për një pushtet që po abuzon me qytetarët. Ndjehem e përdorur dhe e hedhur në rrugë si një leckë”, tha Kaçi.

