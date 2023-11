VIDEO: Bëhet viral reagimi i Blinken kur Biden e quan Xi Jinping sërish “diktator”

Një video nga konferenca për shtyp e dhënë nga Joe Biden pas takimit që pati me Xi Jinping ka shkaktuar bujë në rrjetet sociale, pasi Presidenti amerikan e pa të përshtatshme të përsëriste një përshkrim të homologut të tij kinez që kishte zemëruar Pekinin në të kaluarën.

Komenti specifik i Presidentit amerikan erdhi në përgjigje të një pyetjeje të një gazetari që donte të dinte nëse Biden ende e konsideron udhëheqësin kinez një “diktator”, siç kishte deklaruar në fillim të këtij viti.

“Ai është një diktator në kuptimin që ai sundon një vend, një vend komunist, ku forma e qeverisjes është krejtësisht e ndryshme nga e jona”, tha presidenti amerikan, duke i habitur ata që prisnin që ai të fokusohej vetëm në aspekte pozitive të samitit dhe rezultatet e saj.

Një nga arsyet që klipi është bërë viral në Twitter është reagimi i Blinken ndaj pranimit publik të Bidenit se ai ende mban të njëjtin mendim për Xi Jinping. Shumë komentues “panë” zhgënjim të thellë në shikimin e ulur të Blinken, duke spekuluar se deklarata e presidentit amerikan ishte një surprizë jashtëzakonisht e pakëndshme për të pas shumë muajsh pune të palodhur për të realizuar këtë takim.

“Po vdes nga turpi”, “duket sikur do të shkojë të fshihet”, janë disa nga komentet që përshkruajnë “shprehjen e ankthit” të Blinken.

Blinken looked like he wanted to crawl into a hole when Biden said Xi is a dictator.

pic.twitter.com/HmbEJBalWy

