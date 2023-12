VIDEO: Dalin pamjet kur autori i masakrës në Pragë qëllon nga ballkoni i godinës

Vrasja masive e studentëve në Pragë nga kolegu i tyre i ri ka tronditur mbarë botën.

Videot që kanë dalë në rrjetet sociale tregojnë tmerrin e viktimave, teksa vrasësi ka qëlluar nga një ballkoni.

Ai ka qëlluar jo vetëm njerëzit brenda universitetit, por edhe në rrugë.

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️

The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street

He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS

— Lenka Houskova White (@white_lenka) December 21, 2023