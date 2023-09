VIDEO: Hakmerret duke goditur me grusht lojtarin në fushë, agresori dënohet me 3 vjet burg

Ngjarja ka ndodhur në futbollin tajlandez, por tani ajo është bërë virale dhe ka pushtuar rrjetet sociale.

Në një ndeshje në Tajlandë, një lojtar nuk e ka marrë për mirë ndërhyrjen nga prapa dhe shtyrjen në shpinë, që mori nga një lojtar i ekipit kundërshtar.

Dhe futbollisti Aitsaret i Bangkokut vendos vetë për t’u hakmarrë…

Pasoja e këtij gjesti të ndodhur, nuk kanë qenë, as më shumë dhe as më pak, por vetëm 3 vjet dënim me burg për lojtarin e Bangkokut këtë sulm brutal, ku viktima ka patur nevojë për t’u qepur 24 herë në fytyrë.

Lembraste-te deste lance? Aitsaret jogador do Bangkok FC foi banido por 3 anos pela cotovelada ao adversário que precisou de 24 pontos no lábio superior. 😬pic.twitter.com/rPv8h4OiKT — A Bancada (@bancadapt) September 27, 2023

j.l./ dita