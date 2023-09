VIDEO: Ronaldo kërcen me veshje tradicionale arabe dhe shpatë në dorë 

Cristiano Ronaldo dhe shokët e tij të skuadrës në Al Nassr janë shfaqur në një video të veshur me veshjen tradicionale saudite dhe me shpata në duar.

Portugezi, së bashku me Mane, Brozovic dhe Talisca, u shfaqën me veshjen tradicionale saudite teksa kërcenin së bashku në fund të videos.

Ronaldo shfaqet përkrah Mane, me një mantel mëndafshi tradicionale arabe ngjyrë të zezë dhe me një këmishë të bardhë, ndërsa në kokë mban shaminë me shiritin e zi, por sigurisht nuk mund të mungonte shpata në dorë.