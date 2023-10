VIDEO: Shpërthim misterioz në Angli, ‘topi i zjarrit’ ndriçon qiellin, askush nuk e di ç’ndodhi

Një shpërthim misterioz tronditi Oksfordin rreth orës 20:00 të së hënës dhe shkaktoi panik të madh në atë pjesë të Anglisë.

Pamjet që qarkullojnë në mediat sociale tregojnë një top të madh zjarri që ngrihet në qiellin e natës.

Qytetarët i ka zënë menjëherë paniku.

Lightning strike near Oxford (A34). Struck something that burst in to flames. pic.twitter.com/mrZ4qxtbBd

— Stuart Reid (@Brand_Stu_Dad) October 2, 2023