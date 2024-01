VIDEO: Si ta përdorni këtë ushqim sa herë keni këmbë të ftohta

Ekspertët besojnë se këmbët janë shumë të lidhura me pjesën tjetër të trupit tuaj, me 72,000 mbaresa nervore në secilën këmbë që korrespondojnë me zona të ndryshme.

Ndërsa plakemi, qarkullimi në këmbët tona nuk është aq i mirë sa dikur dhe mund të na duhet ndihmë për t’i mbajtur komod.

Një mënyrë e thjeshtë për ta bërë këtë është duke përdorur spec djegës. Kur hamë spec djegës, i gjithë trupi ynë ngrohet, përfshirë këmbët.

Sipas “Bright Side”, kjo është shumë e dobishme gjatë netëve të ftohta të dimrit, ndaj zbulojini arsyet në këtë video-editorial nga DITA.