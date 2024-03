VIDEO: Sulmi në Moskë, katër autorët e dyshuar lihen në paraburgim, dy prej tyre pranojnë akuzat

Katër të arrestuarit të akuzuar për kryerjen e sulmit terrorist të së premtes në sallën e koncerteve Crocus City Hall në periferi të Moskës, ku mbetën të vrarë 137 persona, janë lënë në paraburgim për dy muaj nga një gjykatë në kryeqytetin rus.

Gjykata i la autorët e dyshuar në masën e paraburgimit deri më 22 maj, në pritje të gjykimit, fillimi i të cilit ende nuk është caktuar. Ndaj mendohet se periudha e qëndrimit të tyre në paraburgim mund të zgjatet. Katër të akuzuarit për “terrorizëm” rrezikojnë burgim të përjetshëm.

2 of the ISIS Terrorists from the Crocus Concert Hall Attack on Friday Night have arrived at the Basmanny Court in the Russian Capital of Moscow where they will receive their Initial Sentencing. pic.twitter.com/S66vT6ABMk

— OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2024