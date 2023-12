VIDEO: Sulmi në Pragë, shihni si hidhen studentët nga ballkoni

Të tjera pamje dramatike dalin nga ngjarja e rëndë ndodhur në Universitetin e Pragës, ku 24-vjeçari David Kozak vrau me armë mbi 15 persona dhe la të plagosur dhjetëra të tjera.

Siç shihet nga këto pamje, disa prej studentëve që ndodheshin brenda Universitetit, janë hedhur nga ballkoni, për t’u shpëtuar plumbave të autorit.

Ndërkohë sipas raportimeve të mediave vendase, autori ishte student në këtë Universitet, ndërsa ende nuk dihen arsyet e këtij sulmi tragjik, më i rëndi i shënuar në Çeki.

🇨🇿PRAGUE SHOOTING: STUDENTS JUMPED OFF ROOF TO TAKE COVER pic.twitter.com/hj8P3RwFTu

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 21, 2023