VIDEO: Udhëzimet e ISSH si të kontrolloni online të dhënat mbi përfitimin e pensionit familjar

Nëpërmjet portalit “e-albania”, çdo person që është pjesë e skemës së pensioneve familjare mund të informohet brenda pak minutash në lidhje me të dhënat mbi përfitimin e këtij pensioni.

Autoritetet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore kanë publikuar një video informuese në lidhje me hapat se si të kontrolloni në kohë reale të dhënat mbi përfitimin e pensionit familjar.

“Në portalin e-albania, ju do të konsultoheni elektronikisht për pensionin familjar, ku fillimisht do të mund të njiheni me kushtet dhe masën e përfitimit që ju takon dhe më pas mbi masat e tërhequra dhe ato të patërhequra të këtij pensioni. Për të marrë këtë shërbim nuk nevojitet asnjë dokumentacion shtesë”, bëjnë me dije ekspertët e ISSH-së.

HAPAT E PROCEDURES

Identifikohuni si qytetar në portalin qeveritar në www.e-albania.al .

Zgjidhni shërbimin “Pensioni familjar”;

Klikoni butonin “Përdor”;

Konsultohuni me të dhënat e pensionit familjar.



KUSHTET E PËRFITIMIT:

E veja, kur është:

Mbajtëse e një fëmije që ishte në ngarkim të të vdekurit, deri në moshën 8 vjeç;

E paaftë për punë;

Ka mbushur moshën 55 vjeç.

Burri i ve, kur është:

Mbajtës i një fëmije që ishte në ngarkim të të vdekurit, deri në moshën 8 vjeç;

I paaftë për punë;

Ka mbushur moshën 60 vjeç.

Jetimi

Jetimi që ishte në ngarkim të personit që vdiq dhe është nën 18 vjeç, ose deri në 25 vjeç, nëse studion ose është i paaftë për punë.

Prindërit

Prindërit, kur kanë arritur moshën 65 vjeç ose janë të paaftë për punë, prindërit e prindërve, njerku e njerka, kur nuk kanë persona që detyrohen t’i mbajnë, nëse provohet se ata jetonin në të njëjtën familje me atë që vdiq, jo më pak se një vit para momentit të vdekjes dhe kanë arritur moshën 65 vjeç, ose janë të paaftë për punë.

Nipërit dhe mbesat

Nipërit e mbesat, kur janë në ngarkim të atij që vdiq dhe bënin pjesë në të njëjtën familje me të. Në këtë rast ata trajtohen si jetimë.

Humbja e pensionit

I/e veja humbasin të drejtën për pension familjar kur martohen.

Masa e përfitimit:

Pensioni familjar është pjesë e pensionit që kishte ose i takonte të ndjerit/ës.

Personi i/e ve, merr 50% të pensionit që gëzonte ose do të gëzonte i/e ndieri/a, kur është i/e vetëm dhe për çdo pjesëtar tjetër merr 25%, me kusht që shuma e pensionit të mos kalojë 100% masën e tij.

Kur e veja nuk është pjesëtare e pensionit familjar, dhe përfitues është vetëm një jetim, masa e pensionit për jetimin është 50% e pensionit që gëzonte ose do të gëzonte i ndjeri;

Kur e veja nuk është pjesëtare e pensionit familjar, dhe përfitues janë dy ose më shumë persona, masa e pensionit familjar për secilin prej tyre është 25%, por jo më shumë se 50% e pensionit që gëzonte ose do të gëzonte i ndjeri.

Shuma e një pensioni familjar nuk duhet të kalojë masën e pensionit që merrte ose do të merrte personi që vdes.

Jetimi merr pension familjar edhe nëse prindi që jeton është i punësuar, është ekonomikisht aktiv ose merr një pension si të drejtë të tij. Në këtë rast masa e pensionit për çdo jetim ose person tjetër që përfiton është 25% e pensionit që i takonte të ndjerit, por jo më tepër se 50% e tij.

Jetimi që humbet të dy prindërit merr një pension jetimi për secilin prej tyre.

Kërkesën për vazhdimin e pensionit familjar, kur mbaron afati i pagesës, përfituesi e paraqet në ALSSH-në e vendbanimit, sipas gjendjes civile, duke i bashkangjitur dokumentacionin e kërkuar.

