Viti i Ri 2024 sapo ka mbërritur në Zelandën e Re.

Auckland e priti Vitin e Ri me një shfaqje fishekzjarresh mbi ndërtesën e saj më të lartë, Sky Tower.

Maja e kullës u ndez me ngjyra të ndryshme ndërsa fishekzjarrët shpërthyen në qiell.

Zelanda e Re është shteti i parë që feston ndërrimin e viteve dhe për momentin data atje shënon 1 Janar 2024.

