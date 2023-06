Vllaznia gjen trajnerin e ri, emri i befason të gjithë…

Pasi mbyllën bashkëpunimin me Goce Sedloskin, Vllaznia gjen trajnerin e ri për sezonin e ardhshëm. I përzgjedhuri i drejtuesve të Vllaznisë është Migen Memelli i cili në orët e ardhshme do të takohet me përfaqësuesit e klubit kuqeblu për të vendosur “Pikat mbi I” dhe për të zyrtarizuar më pas edhe marrëveshjen.

Presidenti Alban Xhaferri do t’i besojë projektin e ri ish-teknikut të Skënderbeut teksa shkodranët synojnë sezonin e ardhshëm të rikthehen në nivel konkurrues, madje pse jo edhe për të fituar titullin kampion që prej disa sezonesh është shndërruar në një fiksim për shkodranët.