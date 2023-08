Vranësira dhe reshje të pakta shiu, parashikimi i motit për ditën e sotme

Moti parashikohet te jetë i kthjellët dhe vranësira të pakta në pjesën e parë të ditës së sotme.

Gjatë mesditës dhe në mbrëmje do të shtohen vranësirat si dhe në pjesën veriore dhe qëndrore të vendit do të ketë reshje të pakta shiu.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes, por do të mbeten kostante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 11°C deri në 33°C.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim-verilindje me shpejtësi mesatare 1-8m/s, ndërsa në bregdet e lugina fiton shpejtësi deri 13m/s.

j.l./ dita