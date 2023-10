Vranësira dhe temperatura deri në 27 gradë, si parashikohet moti për sot

Shqipëria do të mbetet nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, duke sjellë mbizotërim të kthjellimeve në pjesën më të madhe të territorit, ku më të theksuara kthjellimet do të paraqiten në vijën bregdetare.

Parashikohet që orët e pasdites; të sjellin vranësira në të gjithë territorin e vendit ku më të dendura vranësirat do të jenë në zonat malore përgjatë shtrirjes Lindore, por mundësia për reshje do të jenë thuajse zero.

Përsa i përket situatës termike, temperaturat e ajrit do të rriten si mëngjes edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 8°C deri në 27°C.

Era do te fryjë mesatare, por herë pas here e fortë me shpejtesi deri në 45 km/h nga drejtimi.

j.l./ dita