Vriten dy persona në një sulm me armë në Zvicër

Dy njerëz u vranë dhe një tjetër u plagos nga një burrë i cili shtiu me armë zjarri në dy lokacione në qytetin jugor të Zvicrës, Sion, të hënën, dhe pastaj iku nga vendi i ngjarjes, tha policia zvicerane. I dyshuari u kap dhe u arrestua të hënën pasdite.

Autoritetet ishin njoftuar për një person të plagosur në një parking në Sion, kryeqytetin e kantonit Valais, në orën 07:15, tha policia. Ata e gjetën një grua 34-vjeçare me plagë fatale të shkaktuara nga të shtënat me armë. Një burrë 41 vjeç u qëllua me armë për vdekje pak minuta më vonë, ndërsa një grua 49-vjeçare u plagos. Dy të vrarët dhe gruaja e plagosur janë nga rajoni i Valaisit, tha policia.

Policia i filloi kërkimet për të dyshuarin dhe u bëri thirrje qytetarëve ta njoftonin nëse zotëronin të dhëna për një 36-vjeçar që dyshohej si dorasi. Ajo paralajmëroi se i dyshuari ishte i armatosur dhe i rrezikshëm dhe se njerëzit nuk duhet t’i afroheshin atij.

I dyshuari u kap përfundimisht nga policia në rajonin St. Leonard, sipas njoftimit të policisë zvicerane. Sipas policisë, duket se i ka njohur viktimat e tij. Policia nuk dha hollësi të tjera e as nuk tregoi se cilat mund të kenë qenë motivet e sulmit. Prokurorët kanë nisur një hetim për këtë rast.

