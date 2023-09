West Ham merr vendin e parë, Nantes ndalon Marseille

Luton-West Ham çelën javën e katërt të Premier League, me ekipin e Moyes që po shijon momentin shumë pozitiv në këtë nisje sezoni. “The Hammers” fituan në transfertë ndaj Luton, me këta të fundit që vuajnë pa asnjë pikë në fund të renditjes. West Ham zhbllokoi sfidën në minutën e 37’ me Bowen, që pas asistit të Paqueta gjeti rrugën drejt rrjetës.

Në minutën e 51’ Emerson po ashtu gjeti goli, por që pas verifikimit në VAR u anulua për pozicion të parregullt. West Ham nuk u ndal me aq dhe në minutën e 85’ dyfishoi avantazhin me Zouma-n. Luton tentoi të reagojë dhe ngushtoi rezultatin në minutën e 90+2’ me Andersen, por në fund gjithçka u mbyll me rezultatin 1-2. Pas javës së katërt të Premier League, Luton renditet në vend të fundit me zero pikë, teksa West Ham kryeson me 10 pikë.

Kurse në Francë, Marseille nuk shkoi më shumë se barazimi 1-1 në transfertë përballë Nantes në sfidën e vlefshme për javën e katërt në Ligue 1. Skuadra e Marcelino-s e nisi me shumë vrull takimin, duke shënuar që në minutën e katërt me Sarr, ndërsa vendasit morën një goditje tjetër pas pesë minutash.

Meupiyou, i cili debutoi në këtë sfidë në futbollin profesionist u ndëshkua me kartonin e kuq dhe atëherë kur pritej që miqtë të dominonin, Marseille nuk gjeti forcën për të mbyllur llogaritë e ndeshjes.

Vendasit treguan një forcë karakteri për t’u admiruar, ndërsa në minutën e 39’ realizuan golin e barazimit me Mostafa Mohamed. Në pjesën e dytë, vendasit mirë administruan çdo situatë të rrezikshme dhe në disa raste rrezikuan edhe të shënonin golin e dytë.

Marseille provoi në disa moment, por vuajti mungesën e saktësisë dhe gjithçka u mbyll me barazimin 1-1. Ky ishte barazimi i dytë radhazi për “kanarinat” që shijojnë kështu pikën e dytë në kampionat, ndërsa Marseille ngjitet momentalisht në vendin e parë me 8 pikë.