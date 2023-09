X (Twitter) me risi të reja, robotë të automatizuar për të fshirë “spam” dhe “bots”

Twitter po ndërmerr hapa për të luftuar “spam” dhe “bots” në komunitetet e tij, duke zbatuar moderatorë të automatizuar me porosi. Komunitetet Twitter, të lançuara në shtator 2021, lejojnë përdoruesit të formojnë grupe bazuar në interesat e tyre për të lehtësuar bisedat për tema specifike. Megjithatë, në këto komunitete janë raportuar probleme me pjesëmarrjen e spam-it dhe bot-it, gjë që i ka vështirësuar bisedat mes përdoruesve.

Për të adresuar këtë çështje, Twitter po planifikon të prezantojë veçori të reja në platformë. Inxhinieri i Twitter-it Dongwook ka theksuar rëndësinë e luftimit të spamit dhe ka sugjeruar që komunitetet të përdorin pyetësorë kur ftojnë anëtarë të rinj për t’u siguruar që ata janë njerëzit e duhur për t’u përshtatur në bisedë. Megjithatë, ai pranoi se disa komunitete zgjedhin të kenë “akses të hapur” për të tërhequr më shumë përdorues, duke rritur nevojën për masa shtesë.

Një nga masat e propozuara është ndarja e aksesit të anëtarësimit nga qasja për të shkruar postime në një komunitet, gjë që do t’i lejonte përdoruesit të bashkohen si anëtarë pa aftësinë për të postuar përmbajtje.

Për më tepër, Twitter po shqyrton futjen e boteve të moderimit që mund të identifikojnë dhe filtrojnë postimet dhe komentet e padëshiruara që nuk lidhen me komunitetin. Edhe pse nuk do të jenë në gjendje të shtojnë shumë robotë si Reddit, ata do të kërkojnë të zgjedhin më të dobishmet për të mbajtur një mjedis të pastër dhe të fokusuar në Komunitete.