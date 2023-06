Xavi i durueshëm: Messi do e vendosë javën tjetër të ardhmen

Trajneri Christophe Galtier pranoi pasditen e të enjtes se Lionel Messi do të luajë këtë të shtunë ndeshjen e fundit me fanellën e Paris Saint Germain, teksa e ardhmja e yllit argjentinas po bëhet gjithnjë e më intriguese.

Barcelona ka shfaqur hapur interesin për të rikthyer yllin argjentinas në “Camp Nou”, teksa së fundi për këtë çështje ka folur edhe trajneri i klubit katalan, Xavi Hernandez.

“Javën e ardhshme Messi do të marrë nëj vendim dhe nëse dëshiron të vijë këtu, dyert i ka të hapura. Nëse vjen ,e di që do të na ndihmojë shumë, por duhet ta lëmë të qetë, të marrë vendimin e tij. Ai ka shumë respekt për PSG-në dhe do të presë fundin e sezonit, për të vendosur më pas të ardhmen”, deklaroi Xavi.