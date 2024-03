VIDEO: Zbrazja e vendit nga ikja e të rinjve, Rama: Nuk është çështje e qeverisë

Kryeministri Rama në konferencën për shyp pas mbledhjes së qeverisë me kryebashkiakët, është ndalur te largimet brenda vendit, duke iu përgjigjur dhe pyetjes për klasat kolektive në shkollat me pak nxënës, për shkak të emigrimit masiv.

Rama tha se kanë diskutuar për shkolla të përqendruara, me konvikte.

“Nëse do të shikoni planet e vendeve të zhvilluara si Italia, Gjermania, nëse do të shikoni radhën e shteteve të BE në derën e agjencisë së punësimit në Filipine, është radhë lufte. Europa është futur në një luftë për krah pune” – thotë ai

Duke folur dhe për largimet e të rinjve nga Shqipëria, kreu i qeverisë u shprej se duhet të mësohemi me këtë ide sepse jemi vend i lirë. Ndalimi i tyre, tha ai, nuk është çështje e qeverisë.

“Që shqiptarët largohen, duhet të mësohemi, sepse jemi vend i lirë, jo bunker. Shqiptarët janë qenie kurajoze, dinamike që duan të shohin lart e më lart. Ndalimi i ikjeve nuk është çështje e qeverisë”, tha Rama.

Por në 2013 kur ishte në opozitë, Rama mendonte ndryshe siç e tregon edhe kjo video: