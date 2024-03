Zgjedhjet në Rusi sapo kanë filluar, Presidenti i KiE ironizon Putin: Përgëzime për fitoren!

Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, me ironi “uroi” presidentin rus Vladimir Putin për rizgjedhjen e tij, edhe pse votimi sapo ka filluar.

“Dua të përgëzoj Vladimir Putin për fitoren e tij gjithëpërfshirëse në zgjedhjet që fillojnë sot”, shkroi ai në rrjetet sociale X.

“Pa opozitë. Pa liri. Pa zgjedhje”, shtoi ai.

Nuk ka asnjë dyshim për fitoren e Vladimir Putin, i cili ka 24 vjet në pushtet. Kjo do t’i lejojë atij ta mbajë pushtetin deri në vitin 2030.

Goditja ndaj zërave kritikë ndaj Kremlinit është intensifikuar qartë që nga fillimi i ofensivës ruse në Ukrainë në shkurt 2022, pasi autoritetet kanë dërguar shumicën e disidentëve dhe mijëra rusë të tjerë në burg dhe kanë shtyrë shumë të tjerë në mërgim.

Votimi zgjat tre ditë, duke përfshirë zonat e pushtuara nga Rusia të Ukrainës.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.

No opposition.

No freedom.

No choice.

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024