GREQI: Zgjidhet pasuesi i Tsipras, kush është biznesmeni që ka treguar hapur orientimin e tij seksual

Stefanos Kasselakis është fituesi i zgjedhjeve në SYRIZA dhe pasardhësi i Alexis Tsipras në drejtimin e partisë zyrtare opozitare.

Në bazë të të dhënave me 70% të votave të numëruara, Kasselakis ka një përqindje prej 56.69%, ndërsa Ahtsioglou 43.31%.

Në stafin e politikanit të ri vlerësojnë se diferenca përfundimtare do të jetë së paku 10 pikë, ndërsa vlerësime të tjera flasin për fitoren e tij me një përqindje që do të kalojë 56%.

Mbi 133.260 anëtarë morën pjesë në procesin zgjedhor për emërimin e kryetarit të SYRIZA.

Pjesëmarrja ishte masive pasi votuan shumë anëtarë të vjetër të SYRIZA-s që nuk kishin marrë pjesë në kutinë e votimit të së dielës së kaluar.

Por pati edhe raste të rreth 500 anëtarëve që kishin votuar të dielën e kaluar dhe nuk gjetën emrin.

Politikani i ri ka treguar hapur orientimin e tij seksual. Ai është shkolluar në SHBA dhe ka sipërmarrje biznesi në fushën e transportit detar.

Ndër tezat e tij kryesore është edhe ajo e ndarjes së shtetit nga kisha.

