Zhvishet aktorja Alexandra Daddario…

Alexandra Daddario ka ndarë një nudo artistike në llogarinë e saj në Instagram. Një foto në format polaroid në të cilën ajo shfaqet krejtësisht e zhveshur. Ajo mbulon fytyrën me kamerë, teksa shihet e ulur në një shtrat me gjunjë të përthyer dhe kyçet e këmbëve të kryqëzuara, duke mbuluar kështu pjesën tjetër të trupit.

Fotografia përmbante një kufi të bardhë rreth printimit dhe ka të ngjarë të ishte redaktuar me një filtër, duke ndikuar në ngjyrën dhe mprehjen. Në karuselin e saj me tre imazhe, Alexandra gjithashtu u dha fansave të saj një vështrim të fshehtë të mjedisit ku ndodhet, e rrethuar nga male me borë dhe pisha.

Postimi ka mbi një milion ‘pëlqime’, me komente si: “Kur rrëshqet, pret një kënd tjetër…”, ose “Aleksandra, pse je lakuriq?” Dhe pikërisht aktorja e “Baywatch” apo “White Lotus”, u dhuronte fansave të saj fotografi të këtij lloji.

Nudoja e mëparshme e aktores 37-vjeçare ndodhi dhjetorin e kaluar, për të shijuar një not në një pishinë të hapur. Në mbishkrimin e tij, ai citoi një rresht nga filmi i vitit 1991 ‘What About Bob?’