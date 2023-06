Zidane i jep fund ‘pushimeve’ dhe lajmëron rikthimin në pankinë: Ndihem i rinuar!

Pasi Zidane pushoi së qeni trajner i Real Madridit për herë të dytë, në verën e vitit 2021, ai është lidhur shumë herë me stolat e skuadrave të tjera. Ka tingëlluar për PSG-në, për Juventusin, për Manchester United, për skuadrën franceze dhe madje edhe për një rikthim të ri në Real Madrid. Megjithatë, të gjitha ato dështuan. Realiteti është se Zidane është larguar nga pankina për dy vjet, por me përfundimin e sezonit, emri i tij është rikthyer sot në vijën e parë me synimin për një rikthim të mundshëm. Në fakt, vetë ZZ ia hap derën kësaj mundësie në një intervistë për revistën GQ, në të cilën pranon se pas dy vitesh ‘i shkëputur’ “tani ndihem i rinovuar”.

“E kam thënë shumë herë që kur ke qenë në skuadrën franceze si lojtar, atëherë bëhesh trajner, është logjike të mendosh për këtë. Por nuk është koha”, u shpreh ai për kombëtaren, që e drejton ish-shoku i ekipit, Deshamps.

Kurse për stresin e pankinës tha:

“Kur kthehesha në shtëpi, koka ime ishte gjithmonë në punë. Në këtë punë, gjithçka vjen nga kudo. Të gjitha informacionet bien mbi ju dhe ju keni përgjegjësinë për të marrë të gjitha vendimet. Ajo me të vërtetë thith energjinë tuaj”.