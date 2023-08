ZYRTARE\ Tashmë Romelu Lukaku është një lojtar i Romës

Pak çaste më parë, sulmuesi belg ka firmosur kontratën e tij me ekipin romak.

Lukaku do të jetë në huazim nga Chelsea te Roma për një sezon, pra verën e ardhshme ai do të rikthehet te Chelsea.

“Tifozët e Romës ishin të magjishëm për mua.

Mezi pres të filloj. Drejtuesit këtu kanë ambicie të mëdha”, ishin fjalët e para të Lukakut si lojtar i Romës.

“Big Rom” pritet të debutojë ndaj Milanit nesër mbrëma.

🖊️ 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Romelu Lukaku 👋

Welcome to the Giallorossi! 🐺#ASRoma

pic.twitter.com/FK8PlObtD0

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 31, 2023