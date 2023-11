A mund të dalin afrikanët nga kampi në Shqipëri? Si përgjigjet Rama

Një nga shqetësimet për marrëveshjen Rama-Meloni është a do mund të kontrollohen refugjatët që do sillen në Shqipëri në kampet që do ngrihen këtu.

Kryeministri Rama u pyet për këtë në intervistën e tij të fundit televizive në kanalin Report.

Ja përgjigja e tij:

“…ata (afrikanët që do të vijnë në Shqipëri nga marrëveshja me Italinë) idenë finale se ku duan të shkojnë e kanë fare të qartë; ata duan të shkojnë sa më lart.. ? Si përgjifjet Ramaatje lart drejt Europës veriore. Eksperienca e vendeve të tjera e tregon qartë se në momentin kur këta refugjatë dalin nga kampi, ata ikin; edhe tek ne kështu ka për të ndodhur, kur të dalin ata do ikin vetë gjetiu”.

n.s. / dita