“Ajo është i vetmi person që duhet t’i kërkoj falje publike”. Dani Alves i penduar në burg: Ka bërë gjithçka për mua!

Dani Alves ka dhënë intervistën e tij të parë nga burgu Brians 2, pasi u denoncua nga një vajzë 23-vjeçare e cila pretendon se e ka sulmuar seksualisht në tualetin e të klubit të natës Sutton, në Barcelonë, natën e 30 dhjetorit. Në një bisedë me gazetaren Mayka Navarro, nga La Vanguardia, lojtari mbron pafajësinë e tij dhe pranon tradhtinë në ndaj bashkëshortes së tij, Joana Sanz.

“Kam vendosur të jap këtë intervistë, intervistën time të parë, që kur jam këtu, në mënyrë që njerëzit të dinë se çfarë mendoj unë. Le ta dinë historinë nga ajo që përjetova atë mëngjes në atë banjë. Deri më tani është shpjeguar një histori shumë e frikshme frike dhe terrori, e cila nuk ka të bëjë fare me atë që ka ndodhur dhe as me atë që kam bërë”, thotë braziliani.

I kërkoj ndjesë modeles Joana Sanz

Në intervistë, lojtari thotë se dëshira e tij është t’i kërkojë falje bashkëshortes së tij. “I vetmi person që duhet t’i kërkoj falje është gruaja ime, Joana Sanz. Gruaja me të cilën u martova tetë vjet më parë. Jam ende i martuar dhe shpresoj të jetoj me të gjithë jetën. Unë personalisht i kam kërkuar falje këtu, në burg, por duhet ta bëj publikisht, sepse historia është publike, ofendimi është publik dhe ajo i meriton ato falje publike. Kanë qenë, janë dhe do të jenë ditë shumë të vështira për të”, shpjegon Alves.