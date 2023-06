Alvarez i fiton të gjitha në 6 muaj: Kampion Bote, Premier, FA Cup dhe…Champions!

Pak pasi e bleu, Pep Guardiola e cilësoi si një nga talentet më të mirë të historisë. Të gjithë nënqeshën dhe menduan se tekniku po bëhej më shumë se ç’duhej filozof. Por fundi i sezonit e konfirmoi. Adoleshenti argjentinas i fitoi të gjitha në gjashtë muaj! Kampion Bote fillimisht me Argjentinën më 20 dhjetor 2022, ku la gjurmë me 4 gola, kampion i Premier League në Angli me City, Kupa e Anglisë, në muajin maj dhe tani…Champions League.

Kanë qenë gjashtë muaj rekord për Julian Alvarez të Manchester City-t, i cili ka rezervuar vendin e tij në histori si lojtari i parë që fiton një tripletë të Kupës Evropiane, ligës dhe kupës vendase – dhe një Kupë Bote në të njëjtin sezon. Nëntë lojtarë para sulmuesit 23-vjeçar argjentinas kishin fituar Kupën Evropiane ose Ligën e Kampionëve dhe Kupën e Botës në të njëjtin sezon – por asnjëri nuk kishte fituar dopien e brendshme gjithashtu.